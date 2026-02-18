Sábado – Pense por si

18 de fevereiro de 2026 às 13:59

Zelensky pede mais produção de armamento na Europa

De acordo com o Presidente ucraniano, Kiev já tinha sugerido produzir mais mísseis em conjunto com parceiros da NATO. Contudo, não houve 'luz verde' dos Estados Unidos.

