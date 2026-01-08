Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de janeiro de 2026 às 08:29

Mourinho e o adeus à Taça da Liga: "Quem joga tão mal na primeira parte merece perder"

O treinador do Benfica não poupou os seus jogadores depois da derrota com o Sp. Braga (3-1), que ditou o adeus dos encarnados à Taça da Liga.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.