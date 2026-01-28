Sábado – Pense por si

28 de janeiro de 2026 às 10:33

Morador relata momento em que telhados foram destruídos na Figueira da Foz devido ao vento forte

Testemunha refere ter sido acordada com destroços de telhas. IPMA colocou em alerta vermelho 12 distritos do continente devido à previsão de vento e agitação marítima.

