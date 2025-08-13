Sábado – Pense por si

13 de agosto de 2025

Momentos de aflição em Trancoso. Bombeiros e população unem-se para travar as chamas

O incêndio em Trancoso continua a avançar, no distrito da Guarda. A falta de acessos no terreno e o vento dificultam o trabalho dos bombeiros, auxiliados pelos moradores e populares.

