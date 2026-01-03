Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de janeiro de 2026 às 13:13

Ministro do Interior da Venezuela pede calma após ataque dos EUA e captura de Maduro

"Confiem na nossa liderança, confiem no alto comando político e militar com a situação que enfrentamos", disse Diosdado Cabello, ao lados das tropas em Caracas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.