Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de setembro de 2025 às 15:50

Mineiros resgatados após 43 horas presos em mina de ouro na Colômbia

Vinte e três mineiros foram retirados com vida da mina de ouro La Reliquia, no norte da Colômbia, após 43 horas soterrados. O desabamento, foi provocado por uma falha geomecânica.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.