31 de julho de 2025 às 09:42

Militar da GNR salva cão de casa em chamas no Alentejo

GNR foi acionada para um incêndio numa habitação quando se deparou com o animal acorrentado dentro da casa. Militar sofreu ferimentos ligeiros.

