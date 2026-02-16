Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
16 de fevereiro de 2026 às 14:10

Escola de samba homenageia presidente Lula da Silva e lança polémica no Brasil

A escola de samba Acadêmicos de Niterói decidiu, este ano, homenagear o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo estalar a polémica sobre se se trata de um ato de campanha eleitoral antecipada, quando Lula já disse querer concorrer a um quarto mandato nas presidenciais de 2026.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)