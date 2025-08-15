Sábado – Pense por si

15 de agosto de 2025 às 15:15

Milhões de peregrinos reúnem-se em Carbala para o Arbaeen

Fiéis xiitas de todo o mundo caminharam durante dias até Carbala, no Iraque, para assinalar os 40 anos de luto pela morte do imã Hussein, num dos maiores encontros religiosos do planeta.

