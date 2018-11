A carregar o vídeo ...

Lembra-se de Knickers, o boi com 1,400kg da Austrália? Conheça agora o maior galo do mundo: chama-se Merakli, mora numa quinta no Kosovo e alia 7,7kg a 91 centímetros de altura. O animal, que já tinha ficado conhecido em 2017 depois de um vídeo seu se ter tornado viral, é da raça Brahma.

Merakli, o galo gigante do Kosovo













