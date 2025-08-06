Sábado – Pense por si

06 de agosto de 2025 às 13:28

Imagens de drone mostram casas a serem consumidas pelas chamas nas Filipinas

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou, esta quarta-feira, na capital das Filipinas. Foi necessário a intervenção de mais de 50 carros de bombeiros para extinguir o fogo.

