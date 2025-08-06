Sábado – Pense por si

06 de agosto de 2025 às 13:30

Imagens de ‘bodycam’ mostram polícia a disparar contra homem que “não representava nenhuma ameaça” nos EUA

Agente da polícia disparou, a 12 de maio, contra um homem, de 32 anos, que estava alegadamente a tentar desarmar a autoridade, mas que "não representava nenhuma ameaça”, segundo a AP. Os pais da vítima mortal estão a processar o agente por discriminação.

