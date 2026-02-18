Sábado – Pense por si

18 de fevereiro de 2026 às 07:54

Mbappé chamou "racista de m****" a Prestianni e arrasou médio do Benfica após o jogo: "Não merece jogar a Champions"

Kylian Mbappé também esteve no olho do furacão durante o episódio polémico que, alegadamente, envolve Prestianni e Vinícius Júnior. Em declarações na zona mista no final do Benfica-Real Madrid (0-1), o avançado francês dos merengues relatou tudo o que o jovem argentino terá dito ao brasileiro no relvado após o golo do Real Madrid, negando-se a dizer o nome do jogador do Benfica. "O número 25 do Benfica, que não merece que eu diga o seu nome (...) não merece voltar a jogar na Champions League", vincou.

