As imagens dos trabalhos que decorrem na A1 na sequência do mau tempo

As obras de reparação do dique que fez colapsar um troço da autoestrada A1 podem permitir em breve a abertura da circulação, ainda que de forma parcial. Os trabalhos em curso pretendem controlar o Mondego, que continua a inundar Montemor-o-Velho. Nestas imagens, é possível ver o rasto de destruição causado pelas intempéries em Portugal, que levaram ao colapso da A1.

