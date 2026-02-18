Sábado – Pense por si

18 de fevereiro de 2026 às 18:23

Português acusado de tentar espiar para a Rússia: "É uma história digna de um filme"

O Ministério Público acusou o homem de furtar computadores a um militar da nato em fevereiro de 2025. Miguel Rodrigues, de 22 anos, foi apanhado pela Polícia Judiciária a entregar uma ‘pen’ a um diplomata russo.

