18 de janeiro de 2026 às 22:08

Mariana Leitão esperançosa de que Cotrim de Figueiredo chegue à segunda volta

A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, disse manter a esperança de que João Cotrim de Figueiredo, candidato apoiado pelo partido, possa marcar presença na segunda volta. Mariana Leitão elogiou a campanha de Cotrim de Figueiredo, que diz ter sido "extraordinária, mobilizadora e uma campanha de esperança e de futuro".

