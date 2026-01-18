Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de janeiro de 2026 às 22:46

"És a nossa fé, força Seguro olé": apoiantes do candidato aquecem as vozes nas Caldas da Rainha

Na sede de campanha de António José Seguro, nas Caldas da Rainha, os apoiantes do candidato não escondem o entusiasmo, enquanto aguardam pelos resultados oficiais.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente