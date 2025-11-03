Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de novembro de 2025 às 16:01

Marcha anual de zombies volta a aterrorizar as ruas de São Paulo

Zombies, monstros e figuras icónicas da cultura pop saíram à rua em São Paulo, Brasil, este domingo, para participar na já tradicional ‘Zombie Walk’.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30