26 de setembro de 2025 às 21:34Associated Press

Manifestantes juntam-se em Times Square para protestar contra ataques de Israel a Gaza

Milhares de pessoas protestaram esta sexta-feira contra a presença do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Assembleia Geral da ONU.

