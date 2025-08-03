Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de agosto de 2025 às 17:31

Manifestantes enchem Ponte da Baía de Sydney para mostrar apoio aos palestinianos em Gaza

Dezenas de milhares de manifestantes pró-Palestina, caminharam neste domingo na ponte do porto de Sydney em um protesto que paralisou o local emblemático.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)