Bernardo Silva publicou uma fotografia sua sentado num tronco no Sequoia National Park, nos Estados Unidos da América, e o Manchester City aproveitou para brincar com a situação, fazendo montagens com a pose do português um pouco por todo o Mundo.

Manchester City brinca com férias de Bernardo Silva e coloca jogador em todo o Mundo











