17 de novembro de 2025 às 12:25

Luzes de Natal já iluminam os Campos Elísios em Paris

Milhares de pessoas reuniram-se, este domingo, nos Campos Elísios, em Paris, para assistir ao momento em que as luzes de Natal foram ligadas na ‘Cidade Luz’.

