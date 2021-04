17:06

Luvas cheias de água quente: como se confortam no Brasil os doentes em UCI

"O paciente sente-se reconfortado como se alguém lhe estivesse a dar a mão", relata à Reuters a enfermeira Vanessa Formenton. Além do apoio emocional, pode aumentar o fluxo sanguíneo e garantir que a leitura do oxímetro não falha, o que pode acontecer caso as mãos estejam frias.