13 de agosto de 2025 às 21:13

Lixo, lixo e lixo: jovens tentam limpar cidade na Nigéria, uma das mais poluídas do mundo

Habitantes separam o lixo que existe em Lagos, na Nigéria.

