07 de janeiro de 2026 às 13:20

Líderes democratas assinalam cinco anos do ataque ao Capitólio com minuto de silêncio

Os democratas fizeram um minuto de silêncio nos degraus do Capitólio dos EUA para marcar o quinto aniversário do ataque à instituição a 6 de janeiro de 2021, contra os resultados das eleições presidenciais de 2020.

