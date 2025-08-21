Sábado – Pense por si

21 de agosto de 2025

Liberdade condicional dos irmãos Menendez vai ser avaliada após 30 anos na prisão. O que está em causa?

Condenados a prisão perpétua por terem assassinado os pais, os irmãos Erik e Lyle Menendez viram o caso sofrer uma reviravolta quando, este ano, um juiz reviu a pena para 50 anos, possibilitando o pedido de liberdade condicional.

