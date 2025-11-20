Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de novembro de 2025 às 14:45

JPP diz que medidas do partido têm como objetivo “dar mais independência à população das regiões autónomas”

O deputado único do JPP quer que habitantes das regiões autónomas deixem de ser fiadores do Estado.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)