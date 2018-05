A carregar o vídeo ...

A cantora esteve em Swansea, no País de Gales, para apresentar ao vivo os temas do seu álbum Reputation. Na entrevista de final do concerto, Greg James, jornalista da BBC, fez uma recomendação à norte-americana. "Eu acho que precisas de ir tomar um duche agora".

Jornalista aconselha Taylor Swift a tomar um banho













