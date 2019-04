A carregar o vídeo ...

Veja aqui o primeiro trailer do filme que conta a história de origem do arqui-inimigo do Batman. A realização do filme ficou a cargo de Todd Phillips e conta com a participação de Robert de Niro.

14:51

Joaquin Phoenix como Joker? Já há trailer











