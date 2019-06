A carregar o vídeo ...

João Félix foi insultado e assobiado - chamado de "lampião de m..." - à chegada à concentração da Seleção Nacional em Espinho, numa unidade hoteleira onde está a comitiva portuguesa. O jovem avançado chegou numa viatura onde também seguiam o pai e a mãe e alguns adeptos manifestaram-se contra o jogador do Benfica, batendo inclusivamente no tejadilho do carro - embora também se tenham ouvido aplausos. Dada a presença de contestatários, o carro acelerou e uma criança, que presumivelmente iria pedir um autógrafo, acabou por cair. O jogador apercebeu-se e terá pedido ao pai para parar o carro, no sentido de perceber se estava tudo bem. Vendo que não havia qualquer problema, continuou a marcha.

João Félix insultado à chegada à concentração da Seleção em Espinho











