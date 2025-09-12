Sábado – Pense por si

12 de setembro de 2025 às 12:49

JD Vance e mulher de Charlie Kirk acompanham caixão do ativista conservador à chegada a Phoenix

Um avião da Força Aérea transportou, esta quinta-feira, o caixão do ativista conservador Charlie Kirk para a terra natal, no estado norte-americano do Arizona.

