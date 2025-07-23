Sábado – Pense por si

23 de julho de 2025 às 18:15

Israelitas saem à rua com fotos de crianças subnutridas para protestar fome em Gaza

Centenas de manifestantes protestaram em Telavive, Israel, esta terça-feira, exigindo o envio de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, mostrando sacos de farinha e fotografias.

