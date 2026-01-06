Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de janeiro de 2026 às 13:22

Israel revela imagens de ataques ao sul e leste do Líbano

O exército israelita divulgou, esta terça-feira, imagens do que afirma serem ataques aéreos contra áreas no sul e leste do Líbano.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente