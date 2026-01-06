Sábado – Pense por si

06 de janeiro de 2026 às 13:36

Israel ataca vários alvos no Líbano antes de reunião de desarmamento

A força aérea israelita atacou áreas no sul e leste do Líbano, na segunda-feira e madrugada de terça, incluindo a terceira maior cidade do país, Sidon. O ataque acontece poucos dias antes de o exército libanês apresentar ao governo um relatório sobre a sua missão de desarmar o Hezbollah em áreas ao longo da fronteira com Israel.

