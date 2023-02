10:15

Investigação SÁBADO. O muro de 1 milhão em Lisboa e a girl do Algarve

Esta semana, na investigação SÁBADO damos-lhe a conhecer dois casos que envolvem três autarquias. O primeiro é o de uma vereadora do PS, afastada da Câmara de Loulé, que acaba a fazer um ajuste direto com a Câmara de Portimão (PS). O outro é o de uma posso adminsitrativa de um palacete, contestada pelos proprietários que agora podem ter de pagar €1M por um muro feito pela Câmara de Lisboa, no tempo de Fernando Medina.