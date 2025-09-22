Sábado – Pense por si

Vídeos
Para continuar a ler Já tem conta? Faça login
Registar Assine já Cancele quando quiser
22 de setembro de 2025 às 14:00SÁBADO

AIMA obriga imigrante com nacionalidade portuguesa a abandonar Portugal. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra

A Agência para Integração Migrações e Asilo publicou uma lista de 72 imigrantes ordenados a deixar o país, num ato que viola o regulamento geral de proteção de dados. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente