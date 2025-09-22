Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de setembro de 2025 às 07:09

"Hoje, oficialmente, Portugal reconhece o Estado da Palestina"

Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, anunciou domingo, o reconhecimento oficial do Estado da Palestina. A decisão resulta, segundo Paulo Rangel, da deliberação do conselho de ministros de 18 de setembro.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)