29 de julho de 2025 às 13:01

"Incêndio em Arouca é o que preocupa mais", avança Comandante da Proteção Civil

O Comandante Nacional de Emergência da Proteção Civil, Mário Silvestre, revelou durante o mais recente balanço que o "incêndio em Arouca é o que preocupa mais".

