08 de fevereiro de 2026 às 19:10

Ramalho Eanes: "Os portugueses devem votar em todas as circunstâncias"

No momento de votar, no Beato, em Lisboa, o antigo Presidente da República, Ramalho Eanes, quis apelar ao voto, mostrando-se preocupado com a abstenção e afirmou que "os portugueses devem votar em todas as circunstâncias, mas em especial nas más circunstâncias".

