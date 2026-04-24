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24 de abril de 2026 às 16:00

Imagens mostram incêndio de grandes dimensões em igreja centenária em Nova Iorque

Um incêndio alastrou-se, esta quinta-feira, de uma casa paroquial para uma igreja centenária no estado norte-americano de Nova Iorque. Autoridades que estiveram no local afirmaram que estes edifícios têm mais de 100 anos.

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