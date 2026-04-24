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24 de abril de 2026 às 16:30

193 militares russos libertados em troca de prisioneiros com a Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia informou, esta sexta-feira, que 193 soldados russos foram libertados durante a mais recente troca de prisioneiros com a Ucrânia. A Rússia indica ainda que também foram entregues193 soldados ucranianos.

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