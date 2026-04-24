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24 de abril de 2026 às 16:09

Príncipe Harry testa tecnologia de desminagem durante visita a Bucha

O Príncipe Harry visitou a cidade de Bucha, na Ucrânia, esta sexta-feira, acompanhado pela Halo Trust, a maior organização humanitária de desminagem, com quem a Princesa Diana já tinha colaborado em Angola, em 1997. Segundo a Halo Trust, Bucha está repleta de minas e munições não detonadas

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