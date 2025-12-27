Sábado – Pense por si

27 de dezembro de 2025 às 12:04

Imagens mostram edifícios danificados em Kiev após ataques russos com mísseis e drones

Edifícios residenciais em Kiev foram danificados depois de mísseis e drones russos terem atingido a cidade, durante a madrugada deste sábado. Os ataques causaram feridos e provocaram incêndios em várias zonas, reforçando a tensão na capital ucraniana.

