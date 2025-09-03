Sábado – Pense por si

03 de setembro de 2025 às 13:19Associated Press

Imagens impressionantes mostram vulcão Kilauea no Havai a expelir lava

Milhares de pessoas assistiram, esta terça-feira, à 32.ª vez que o vulcão Kilauea entrou em erupção, desde dezembro de 2024.

