10 de novembro de 2025 às 10:37

Imagens emocionantes mostram dono a fugir com o cão durante passagem de supertufão pelas Filipinas

Um habitante da cidade de Navotas foi filmado a agarrar no seu animal de estimação para sair da rua e escaparem ao supertufão Fung-wong, que chegou às Filipinas no domingo.

