21 de novembro de 2025 às 12:29

Imagens de videovigilância mostram momento em que sismo abalou o centro do Bangladesh

Um sismo de magnitude 5.5 na escala de Richter atingiu, esta sexta-feira, o centro do Bangladesh, provocando pelo menos seis mortos.

