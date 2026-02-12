Sábado – Pense por si

12 de fevereiro de 2026 às 14:00

"A minha avó tem 84 anos e nunca viu uma tempestade como esta", diz morador em Leiria

Depois de duas semanas de cheias e da destruição deixada pela depressão Kristin, os moradores de Ponte das Mestras, em Leiria, ainda fazem contas aos estragos. Os habitantes falam na pior tempestade de que há memória na região.

