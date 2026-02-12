Sábado – Pense por si

Vídeos
12 de fevereiro de 2026 às 14:01

“A minha vida desmoronou-se": Gisèle Pelicot diz que ainda não consegue acreditar que o que lhe aconteceu é real

Gisèle Pelicot disse, durante entrevista para promover o novo livro, que quer acreditar que os 50 anos que viveu com marido não foram uma mentira para conseguir continuar a viver.

