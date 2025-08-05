Sábado – Pense por si

Vídeos
05 de agosto de 2025 às 16:12

Imagens de drone mostram mar completamente castanho em Porto Rico

Excesso de algas está a ameaçar algumas praias da cidade de Fajardo, em Porto Rico. O Departamento de Recursos Naturais e Ambientais já começou os trabalhos de limpeza.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h