27 de novembro de 2025 às 12:07

Imagens aéreas mostram arranha-céus destruídos pelo fogo em Hong Kong

Incêndio que atingiu complexo habitacional esta quarta-feira fez pelo menos 55 mortos. Os bombeiros continuam a combater a chamas, naquele que já é considerado o incêndio mais mortífero da história moderna da cidade.

